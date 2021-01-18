Иваново, , 14:53 — REGNUM В детском саду Иваново 17 воспитанников получили кишечное расстройство, это уже второе массовое пищевое отравление детсадовцев в регионе за последнее время.

По информации IvanovoNews, симптомы пищевого расстройства были зафиксированы у 17 воспитанников детского сада №186 Иваново, об этом рассказали родители пострадавших детей. У всех детсадовцев 15−16 января появились одинаковые симптомы — высокая температура, рвота, жидкий стул, слабость. Предварительно медики определили у пострадавших отравление либо ротавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в детском саду «Колокольчик» в Пучеже в больницу с симптомами кишечного расстройства попали более 30 детей. По предварительным данным. причиной стал сальмонеллез.

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