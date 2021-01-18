Саратов, , 15:21 — REGNUM Около 4 часов утра (местное время) 18 января медиками бригады скорой помощи была констатирована смерть трехмесячной девочки. Врачей на дом вызвали в одну из квартир по улице Кирова в Саратове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи и судмедэксперты при внешнем осмотре признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено.

Для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы ведут сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, вечером 13 января в одном из частных спорткомплексов в Октябрьском районе Саратова 16-летняя девушка плавала в бассейне. Внезапно ей стало плохо и она схватилась за боковой бортик. На это обратил внимание один из плавающих на соседней дорожке мужчин. Он поспешил к ней на помощь и совместно в персоналом спорткомплекса извлек ее из воды. Прибывшие к месту инцидента медики оказали девушке первую помощь и госпитализировали ее в стационар. Сотрудники учреждения тем временем вызвали на место правоохранительные органы.

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