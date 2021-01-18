Киев, 18 января 2021, 14:45 — REGNUM У берегов Турции найдены тела трёх моряков с затонувшего судна «Арвин», сообщила 18 января пресс-служба МИД Украины.
В Чёрном море продолжается операция по поиску оставшихся членов экипажа. Спасённых моряков сначала поместили в больницу города Бартын, а затем выписали.
Напомним, всего на борту «Арвин» находилось 12 членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасённые моряки рассказали, что судно затонуло в течение пяти минут. Причиной трагедии мог стать шторм и волны высотой до шести метров.
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