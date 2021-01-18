Киев, , 14:45 — REGNUM У берегов Турции найдены тела трёх моряков с затонувшего судна «Арвин», сообщила 18 января пресс-служба МИД Украины.

«По состоянию на 10:00 18 января шесть членов экипажа спасены (пять граждан Украины и один гражданин РФ), найдены тела трёх погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)», — сказано в сообщении министерства.

В Чёрном море продолжается операция по поиску оставшихся членов экипажа. Спасённых моряков сначала поместили в больницу города Бартын, а затем выписали.

«Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Украинские консулы готовят документы для возвращения моряков домой», — заявили в пресс-службе посольства Украины в Турции.

Напомним, всего на борту «Арвин» находилось 12 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасённые моряки рассказали, что судно затонуло в течение пяти минут. Причиной трагедии мог стать шторм и волны высотой до шести метров.

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