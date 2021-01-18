Губкин, Белгородская область, , 14:44 — REGNUM Тело 16-летнего подросток обнаружено в гаражном кооперативе в посёлке Троицкий Губкинского городского округа Белгородской области. Известно, что перед смертью молодой человек употреблял спиртное, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, подросток с приятелем 16 января распивали алкоголь в гараже и уснули в автомобиле. На следующее утро знакомый ушёл домой. Он рассказал родственникам, что его спящий приятель остался в машине. Как оказалось, подросток был мёртв, насильственных признаков смерти не установлено. В СК начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ещё одну проверку назначили в прокуратуре регионе — в ведомстве намерены дать оценку работе органов профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, действиям лиц, которые продали подросткам спиртное.