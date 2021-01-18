Полтава, Украина, , 14:33 — REGNUM Жители Полтавы перекрыли трассу Киев — Харьков, протестуя против повышения тарифов. Об этом сообщил 18 января Telegram-канал «Протест».

"Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ +/ — до 2 гривен», — сказано в сообщении.

Несколько десятков человек постоянно ходят по пешеходному переходу. У них в руках видны плакаты с лозунгами «Полтава против тарифного геноцида», «Украинцам — украинский газ» и другие.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский приветствовал временное снижение тарифов на газ до 6,99 гривен за кубический метр.

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