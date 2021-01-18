Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM На перекрёстке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга водитель иномарки на трамвайных путях въехал в толпу людей и сбил светофор. Об этом 18 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявка на пульт дежурного поступила около 12:50 мск с перекрёстка улиц Бухарестской и Олеко Дундича. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta двигался по улице Бухарестской, от Малой Балканской в сторону Дунайского проспекта. На регулируемом перекрёстке с улицей Олеко Дундича он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины, которая двигалась во встречном направлении, с левым поворотом на улицу Олеко Дундича.

«Водитель на трамвайных путях въехал в пешеходов — пять человек. Сбит светофор», — уточнили в полицейском ведомстве.

После столкновения «Джетта» совершила наезд на пешеходов, стоящих на тротуаре, пострадавших осматривают медики.

«Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Возраст уточняется», — пояснили в пресс-службе Главка МВД.