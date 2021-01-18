Ижевск, , 14:11 — REGNUM За минувшие выходные дни 18 жителей Удмуртии заявили в полицию о краже средств с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

По данным ведомства, жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска, Сарапула и Кизнерского района в возрасте от 22 до 72 лет.

В основном граждане потеряли деньги, пытаясь защитить средства от незаконно оформленных кредитов, оформляя встречные кредиты. По ряду фактов возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в полицию Ижевска обратилась 67-летняя местная жительница, сообщив о краже средств на сумму около 1,4 млн рублей. В конце 2020 года женщина, следуя указаниям людей, которые представились биржевыми брокерами, установила несколько приложений для участия в биржевых торгах. Для того, чтобы делать ставки, она взяла кредиты в шести различных банках. В результате денег она лишилась.

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