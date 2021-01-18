Элиста, , 13:54 — REGNUM В Республике Калмыкия после обрушения стены в торговом центре «Гранд» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 января.

Как полагают следователи, инцидент произошёл на улице Губаревича в Элисте поздним вечером 14 января. По указанию бизнесмена, знавшего о риске обрушения кирпичных перегородок, трое рабочих демонтировали аварийную стену «в отсутствии лесов, инвентарных подмостей и пространственно-устойчивых секций, а также средств индивидуальной защиты».

Одна из перегородок рухнула на двоих мужчин. В результате один человек погиб под завалами, второй был госпитализирован.