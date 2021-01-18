Киселёвск, Кемеровская область, , 13:53 — REGNUM СКР возбудил уголовное дело по факту смерти троих жителей города Киселёвска. Их тела были обнаружены в одном из частных домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«17 января 2021 года около 14:00 (время местное) поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в городе Киселёвске тел 61-летнего мужчины, 58‑ и 41-летней женщин с признаками отравления угарным газом», — уточнили в региональном управлении СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками. Их пришёл навестить сын. Когда он не смог достучаться до родителей, то открыл замок отвёрткой. В комнате мужчина обнаружил отца, мать и родственницу без признаков жизни, вызвал медиков.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.