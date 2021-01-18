Ярославль, , 13:45 — REGNUM В Ярославской области спустя пять месяцев нашли кота, который сбежал из аэропорта «Туношна» при посадке в самолет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «ЯрНьюс».

Спасенный кот

Кот по кличке «Кузя» исчез 17 августа 2020 года. Хозяйка животного возвращалась самолетом из Ярославля в Санкт-Петербург. Кот должен был лететь в багажном отделении, но при загрузке пропал. Поиски велись силами аэропорта, но результатов не дали.

Аэропорт «Туношна» Yarregion.ru

И вот спустя пять месяцев кот найден. Как рассказала хозяйка Кузи, зимой он вышел к одному из жилых домов в селе Туношна, хозяином которого был работник ярославского аэропорта.

«Он вместе с нами искал Кузю тогда, в августе. И узнал его. Сейчас он у бабушки, я поеду на поезде за ним. Обратно тоже поездом поедем, никаких больше самолетов, это урок на всю жизнь!» — рассказала хозяйка кота, жительница Санкт-Петербурга Анастасия Мостепанова.

Уже 19 января кот и его хозяйка снова будут вместе.

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