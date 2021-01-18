Грозный, , 13:45 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали девять человек, сообщили 18 января в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 17 января на федеральной трассе «Кавказ». На повороте в село Беной Ножай-Юртовского района столкнулись ВАЗ-21 101 и «Лада Приора». В результате пострадали оба водителя и семь пассажиров легковушек. Все они доставлены с травмами различной степени тяжести в Гудермесскую районную больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают причины автоаварии и степень вины участников ДТП.

Отметим, за последние два дня в Чечне скончались в результате ДТП два человека. В Грозном 16 января водитель автомашины ВАЗ-2110 наехал пешехода — 65-летнюю жительницу поселка Гикало. Она скончалась в больнице.

Сегодня, 18 января, в Грозном водитель автомашины BMW допустил столкновение с автомашиной Аudi A-6, в результате чего от полученных телесных повреждений скончался 24-летний пассажир автомашины BMW. Получили травмы и госпитализированы в больницу водитель BMW и пассажир Аudi.