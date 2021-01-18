Чебоксары, , 13:45 — REGNUM В Чувашии по требованию прокуратуры будет усилен контроль за катанием на тюбингах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сославшись на «многочисленные случаи» травмирования детей.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина органами прокуратуры будет усилен контроль за катанием на тюбингах, в том числе в неустановленных местах. В ведомстве отмечают, что будут выявляться места массового катания детей на «ватрушках», проверяться организация безопасности на данных участках и работа органов власти по недопущению катания в неустановленных местах — в частности, возле от дорог, строительных площадок, лесополосы. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что данное решение принято «в связи с многочисленными случаями получения травм детьми при катании на тюбингах».

Напомним, в Чебоксарах дети облюбовали спуск на Заливе возле монумента Матери-Покровительницы, который не входит в перечень официально утверждённых мест для массового катания.

Ранее в министерстве здравоохранения, говоря о детском травматизме, подчёркивали, что «особо коварны травмы, полученные при катании с горок на неуправляемых средствах — таких, как «ватрушки», ледянки и тюбинги». Спускаться можно только с ровных, пологих горок, на пути не должно быть препятствий. При несоблюдении мер безопасности можно получить черепно-мозговые травмы и переломы.

«В отделении травматологии пациенты поступают с переломами позвоночника, плечевой кости и с другими серьезными травмами, которые требуют оперативного лечения и реабилитации, которая продлится почти год. К сожалению, иногда к таким последствиям приводит катание на ватрушках в непредусмотренном для этого месте», — отмечал ранее по итогам новогодних каникул заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Игорь Ластухин.