Чебоксары, 18 января 2021, 13:45 — REGNUM В Чувашии по требованию прокуратуры будет усилен контроль за катанием на тюбингах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сославшись на «многочисленные случаи» травмирования детей.
По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина органами прокуратуры будет усилен контроль за катанием на тюбингах, в том числе в неустановленных местах. В ведомстве отмечают, что будут выявляться места массового катания детей на «ватрушках», проверяться организация безопасности на данных участках и работа органов власти по недопущению катания в неустановленных местах — в частности, возле от дорог, строительных площадок, лесополосы. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отмечается, что данное решение принято «в связи с многочисленными случаями получения травм детьми при катании на тюбингах».
Напомним, в Чебоксарах дети облюбовали спуск на Заливе возле монумента Матери-Покровительницы, который не входит в перечень официально утверждённых мест для массового катания.
Ранее в министерстве здравоохранения, говоря о детском травматизме, подчёркивали, что «особо коварны травмы, полученные при катании с горок на неуправляемых средствах — таких, как «ватрушки», ледянки и тюбинги». Спускаться можно только с ровных, пологих горок, на пути не должно быть препятствий. При несоблюдении мер безопасности можно получить черепно-мозговые травмы и переломы.