Варшава, , 13:39 — REGNUM В Польше на автомагистрали S8 возле городка Рава-Мазовецкая (Лодзинское воеводство) полиция задержала 15-летнего подростка, управлявшего автомобилем Toyota Rav 4, который он угнал у своих родителей. Об этом сообщает Dziennik.

Полицейские из Равы-Мазовецкой получили уведомление, что угнанный автомобиль Toyota Rav 4 может проезжать мимо их города по скоростной автомагистрали S8. Они остановили машину, за рулем которой находился подросток. Он был задержан и допрошен в полиции.

Выяснилось, что он проживает в Гостыни (Великопольское воеводство) и проехал по автомагистрали уже более 250 километров. В полиции сообщили, что подросток собирался увидеться с девушкой, живущей в Варшаве, и направлялся к ней. Они познакомились в интернете.

Автомобиль был помещен на парковку в полиции. 15-летнему парню предстоит предстать перед судом.