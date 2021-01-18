Сарпинский район, , 13:29 — REGNUM В Сарпинском районе Республики Кармыкия обнаружен цех по производству немаркированной алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе МВД России.

По имеющейся информации, 47-летний житель села Садовое вместе с односельчанами организовал поставки фальсифицированной спиртосодержащей продукции из Санкт-Петербурга в республику. Из подпольного цеха полицейские изъяли около 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, фурнитуру и оборудование для изготовления поддельного алкоголя. В ходе обыска обнаружено также около 2,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ УК РФ «Хранение, перевозка и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» продолжается.