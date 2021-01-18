Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Следователям переданы материалы проверки информации о гибели недоношенных детей в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.

Николай Ярошенко. Похороны первенца. 1893

«В 2018 году Росздравнадзором была проведена тщательная проверка качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. По итогам проверки, в связи в выявленными нарушениями в оказании медпомощи, от должности был отстранён главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев. Все результаты проверки переданы в Следственный комитет РФ», — уточнили в ведомстве.

Ранее Буштырев открыто заявил, что экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская якобы запретила переводить в перинатальный центр детей, рождённых до 26 недель, чтобы не портить статистику младенческой смертности.

ИА REGNUM сообщало, что Валерий Буштырев покинул пост главного врача Ростовского областного перинатального центра в октябре 2018 года после внеплановой инспекции специалистов Росздравнадзора.

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