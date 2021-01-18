Джакарта, 18 января 2021, 13:17 — REGNUM В министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии заявили, что вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра, выбросил столб пепла высотой 500 метров, сообщает CNN Indonesia.
Жителей Индонезии, проживающих у вулкана Синабунг, призвали остерегаться выброса лавы. Общественности рекомендуют не приближаться к вершине горы Синабунг в радиусе трёх км.
Местным жителям посоветовали надевать маски, выходя из дома, чтобы не дышать вулканическим пеплом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии, начал извергать горячие облака.
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