Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которого обвинили в превышении полномочий. Следствие установило, что он безосновательно использовал в отношении задержанного электрошокер, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

По данным следствия, преступление было совершено 24 сентября 2020 года. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела в тот день прибыл к одному из кафе в Чебоксарах для разбирательства по сообщению о совершении мелкого хулиганства 28-летним мужчиной.

По данным управления, задержанный вёл себя спокойно, без агрессии, не оказывая сопротивления. Поэтому обвиняемый «без достаточных на то оснований использовал электрошокер, сделав пять разрядов по различным частям тела потерпевшего».

По результатам служебной проверки, которая была организована после возбуждения уголовного дела, злоумышленник был освобожден от должности в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. В МВД по Чувашии внесено представление.

Суд признал экс-полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением специальных средств»). Приговором суда ему назначено два года условно с испытательным сроком на два года и лишением права полтора года занимать государственные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии вынесен приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов управления ГИБДД. Его признали виновным в превышении полномочий, назначив условный срок.

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