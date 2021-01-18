Воронеж, , 13:00 — REGNUM Маршрутный автобус попал в ДТП в Воронеже 18 января, в результате пострадала пассажирка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 06:00 18 января на улице Фридриха Энгельса. По предварительным данным, 21-летний водитель автомашины ГАЗель, двигаясь по улице Чайковского со стороны улицы Студенческой в сторону проспекта Революции, столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ. После столкновения ПАЗ отбросило на другую припаркованную ГАЗель.

В результате аварии пассажир маршрутного автобуса, 24-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии полиция проводит проверку.