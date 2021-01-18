Иерусалим, 18 января 2021, 13:08 — REGNUM Ультраортодоксальные жители иерусалимского района Меа Шеарим забросали камнями полицейский автомобиль, сообщает Jerusalem Post 18 января.
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По данным журналистов, сотрудники полиции требовали от местных жителей соблюдать правила локдауна.
Отмечается, что машина офицеров была повреждена.
Один подозреваемый арестован за нарушение общественного порядка. В рамках обеспечения соблюдения правил борьбы с коронавирусом протестующим выписаны штрафы.