Иерусалим, , 13:08 — REGNUM Ультраортодоксальные жители иерусалимского района Меа Шеарим забросали камнями полицейский автомобиль, сообщает Jerusalem Post 18 января.

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По данным журналистов, сотрудники полиции требовали от местных жителей соблюдать правила локдауна.

Отмечается, что машина офицеров была повреждена.

Один подозреваемый арестован за нарушение общественного порядка. В рамках обеспечения соблюдения правил борьбы с коронавирусом протестующим выписаны штрафы.