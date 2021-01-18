Уфа, , 12:57 — REGNUM Мужчину смертельно придавило снегоходом в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 16 января в Чишминском районе пропал 32-летний мужчина. По словам его родственников, он уехал из санатория «Алкино» на снегоходе. Его искали спасатели и волонтеры.

По словам спасателей, тело мужчины было найдено в 15 метрах от берега р. Демы. Оно было придавлено снегоходом.

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