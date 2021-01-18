Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по делу о нападении на министра здравоохранения Чувашии, которое было совершено около здания Дома правительства. Его отправят на принудительное лечение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Инцидент произошёл около полудня 3 октября 2020 года. Правоохранители установили, что 23-летний мужчина дождался возле здания Дома правительства главу минздрава Чувашии и нанёс ему гаечным ключом не менее семи ударов по руке.

«Поводом стали некоторые высказывания министра, распространённые в средствах массовой информации», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовно дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В прокуратуре отмечают, что с учётом состояния здоровья фигуранта уголовного дела к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в учреждении специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии решением суда назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре 44-летнему жителю Чувашии, уличенному в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки и семилетнего мальчика, признан судом невменяемым.

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