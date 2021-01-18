Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Игра в снежки четырех школьников на Марсовом поле в Санкт-Петербурге стала причиной, по которой потух Вечный огонь на мемориале «Борцам революции». Об этом 18 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 17 января. В 21:45 в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале на Марсовом поле погас Вечный огонь. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которым удалось установить, что пламя было затушено в тот вечер по неосторожности девятилетним мальчиком — местным жителем, учащимся одной из школ Центрального района.

«Школьник гулял с 30-летней мамой, которая отвлекалась и не заметила, как ребенок в ходе игры с другими ребятами случайно снежком затушил огонь», — уточнили в полиции.

В ведомстве уточнили, что женщина пыталась выяснить у прохожих, что ей делать в таком случае. Однако никто ей не смог подсказать как поступить, поэтому она отвела ребенка домой. А утром 18 января ее нашли пригласили в полицию для дачи объяснений.

«С петербурженкой проведена профилактическая беседа», — отметили в Главке МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: На Марсовом поле в Петербурге вновь забросали снегом Вечный огонь