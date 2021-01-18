Хабаровск, , 12:38 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении двух госслужащих, подозреваемых в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Фигурантом уголовного дела стали начальник ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» и руководитель сектора испытательных работ этого же учреждения. Оба находятся под домашним арестом.

Следователями установлено, что начальники предприятия, вступили в преступный сговор на получение взятки, выдвинули требование руководителю коммерческой фирме, которая оказывает услуги по проведению огнезащитных работ, о передачи им 900 тыс. рублей. Взамен они обещали беспрепятственное подписание актов приёмки работ на одном из объектов.

О готовящемся преступлении стало известно правоохранителям. 15 января под контролем оперативных служб директор коммерческой организации передал одному из подозреваемых озвученную сумму. Проводятся следственные действия.

Подозреваемым грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 60-ти кратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт»Эдуарда Чикачева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.