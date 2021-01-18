Кострома, , 12:26 — REGNUM В Костроме при столкновении двух автобусов пострадали четыре женщины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети и управление ГИБДД по Костромской области.

Авария в Костроме Андрей Тренин, группа «ВКонтакте» «ДТП Кострома»

Авария произошла около 10.00 часов в районе дома No76 по Кинешемскому шоссе. Пассажирский автобус «ПАЗ» 38-го маршрута врезался в «ПАЗ» 81-го маршрута, стоявший на дороге. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём.

Травмы различной степени тяжести получили четыре пассажирки автобуса № 36. На данный момент женщины находятся в больнице.

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