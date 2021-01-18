Новосибирск, , 12:24 — REGNUM В Новосибирскую области в первую рабочую неделю — с 11 по 17 января 2021 года — произошло 78 пожаров в жилье. Об этом и сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Прошедшая неделя отмечается сложной ситуацией, связанной с бытовыми пожарами. С 11 по 17 января в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения реагировали на 95 возгораний, из них 78 происходили в жилом секторе, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.

На пожарах были спасены 50 человек. В то же время за неделю огонь унёс жизни 12 человек, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.

По данным специалистов ГУ МЧС России по Новосибирской области, причины гибели людей связаны с нарушением правил пожарной безопасности.