Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM Компанию ТГК-14 в столице Бурятии Улан-Удэ оштрафовали за неправомерное доначисление платы услуги за отопление. Об этом сообщила начальник управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ Алена Азаревич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в ходе проверки выяснилось, что компания в 2020 году предъявила потребителям на оплату лишние 14 млн рублей, в том числе 8 млн за отопление. Материалы проверки были направлены в Роспотребнадзор.

«По результатам рассмотрения дел ресурсоснабжающая организация признана виновной и привлечена к административной ответственности — штраф на общую сумму 422 тысяч рублей», — отметили в администрации города.

Алёна Азаревич добавила, что потребители не разбираются в формулах постановлении правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг. В настоящее время городские власти разработали дорожную карту, направленную на профилактику подобных нарушений. Совместно с общественниками жителям будут разъяснять ситуацию с порядком начислений.