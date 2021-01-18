Талнах, , 12:09 — REGNUM Жители района Талнах Норильска сообщают о задымлении и неприятном запахе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края, в региональном министерстве экологии 18 января прошло совещание по этому вопросу.

Инспекторы территориального подразделения экологического надзора ведомства зафиксировали очаги возгорания на отвале промышленных отходов. Как отмечается, отвал расположено на площадке Талнахской нефтебазы, который эксплуатирует компания «Байкал-2000».

"С октября 2020 года организация вскрывает очаги тления и засыпает их грунтом и снегом. Ликвидировать очаги возгорания на предприятии планировали до октября 2021 года», — отметили в правительстве.

Однако руководитель ведомства Павел Борзых потребовал ликвидировать очаги до конца января. Он также поддержал предложение представителей мэрии Норильска по перенесу отвала за пределы города, поручив подобрать соответствующий участок.

«Учитывая, что ситуацию усугубила крупнейшая авария с розливом нефтепродуктов, к вопросам экологии необходимо подходить с максимальной ответственностью. Возгорание в центре населенного пункта недопустимо, это халатность природопользователя», — отметил министр.