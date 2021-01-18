Ряжск, Рязанская область, , 11:35 — REGNUM Аварию на теплотрассе устраняют 18 января коммунальные службы в Ряжске Рязанской области. Из-за порыва от отопления отключены средняя общеобразовательная школа и многоквартирный жилой дом, сообщили ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Сообщение об аварии поступило в 04:45. Через 15 минут повреждение на теплотрассе было выявлено. Аварийный участок отключили, остальную трассу заполнили до рабочего давления, котельную запустили и в 08:00 она вошла в нормальный режим. От отопления временно отключены школа N 4 (занятия прекращены) и 100-квартирный жилой дом. Планируется, что к 13:00 все аварийные работы будут завершены.

В Рязанской области в ночь на 18 января похолодало до минус 30 градусов, в муниципальных районах отменены занятия для школьников.

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