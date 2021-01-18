Нижний Новгород, 18 января 2021, 11:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Новгорода арестовали ранее судимого местного жителя, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
При личном досмотре у нигде не работающего 27-летнего нижегородца было изъято 16 свертков с наркотическим веществом метилэфедроном.
Задержанного поместили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.