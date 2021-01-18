Кыштым, Челябинская область, , 11:22 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области идёт проверка по факту 55-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело мужчины было найдено 15 января при тушении пожара в частном доме на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Сейчас идёт доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Отметим, подобные трагедии происходят на Южном Урале регулярно. Пожарные призывают к осторожности при обращении с огнём.