Джакарта, , 11:14 — REGNUM Управление образования и культуры Индонезии провинции Западный Сулавеси отметило, что по меньшей мере 59 школ пострадали в результате землетрясения, сообщает Detik.

«В общей сложности пострадали 59 школ, из них 27 школ расположены в районе Мамуджу, 28 школ — в Маджене и четыре школы в Мамасе. Эти три района напрямую пострадали от землетрясения», — заявил 18 января 2021 года глава управления образования и культуры Западного Сулавеси Гуфран Дарма Дираван.

Напомним, в результате землетрясения 81 человек погиб. Землетрясение также повредило 1150 домов.

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