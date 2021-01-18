Уфа, , 11:19 — REGNUM В Башкирии спасли замерзающего на трассе водителя автомобиля. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром 17 января спасатели получили информацию о том, что на трассе в своем автомобиле замерзает водитель. Прибыв на место происшествия они установили, что мужчина 1988 года рождения на своем автомобиле выехал из Киргиз — Мияки в Москву. В какой-то момент в автотранспортном средстве закончился бензин.

По словам спасателей, мужчина очень сильно замерз, поэтому они приняли решение передать его медицинским работникам.

Отмечается, что подобные ситуации происходят нередко. Спасатели рекомендуют готовится в дорогу зимой более основательно.

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