Одесса, Украина, , 11:17 — REGNUM В Одессе на улице Посмитного 10/12 произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме. Об этом сообщила 18 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Ликвидирован пожар третьего этажа и крыши трёхэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

По последним данным, в здании была расположена гостиница. В результате пожара два человека погибли, ещё двое пострадали и были госпитализированы.

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 60 пожарных и 12 единиц техники.

Напомним, в 2019 году в Одессе сгорел отель «Токио стар». Погибли девять человек, включая одну иностранку. В процессе расследования были выявлены грубейшие нарушения правил пожарной безопасности.

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