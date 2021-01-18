Улан-Удэ, , 11:12 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ в ночь на 17 января неизвестные вновь подожгли приют для бездомных животных. Об этом сообщил на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объектом для нападения на этот раз стал приют «Надежда», расположенный в микрорайоне Забайкальский, где зафиксировано сразу два резонансных случая нападения собак на людей. По словам руководителей учреждения, загорелся центральный вольер.

«Ущерб небольшой. Часть забора пострадала, собака вся облитая водой. Это беспрецедентная выходка. «Кот и пес» — первый, вторая — «Надежда», что дальше будет?» — задаются вопросом в приюте.

Против попыток самосуда над животными выступил и глава города. По словам Игоря Шутенкова, это угроза в том числе для самих горожан, поскольку при поджоге собаки могут оказаться на улице. Кроме того, фиксируются факты использования отравы для собак. Организаторам мэр пригрозил уголовное ответственностью.

«Решение уже принято — собачьих приютов в жилых зонах не будет. Дайте возможность в плановом порядке организовать новое место проживания для животных», — отметил он.

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