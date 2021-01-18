Бор, Нижегородская область, , 11:11 — REGNUM Администрация Борского района Нижегородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в поселке «Серебряный Бор-1» из-за проблем с отоплением, возникших во время сильных морозов, передает телеграмм-канал «Ni Mash».

По имеющейся информации, компания «Горгаз-Сервис» провели в поселок трубу, которая рассчитана на питание только одного дома, но запитали от нее еще 84 коттеджа. А когда во время заморозков местные жители прибавили мощность в отопительных котлах, газоснабжающая система не выдержала, и 85 домов остались без отопления.

Прибывшие на место сотрудники «Газпром газораспределение Нижний Новгород» попытались решить проблему за счет расширения газовых коммуникаций, но их не подпустили к трубам представители компании «Горгаз-Сервис».

Сейчас с ситуацией разбирается полиция и местные власти.