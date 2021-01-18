Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM В администрации столицы Бурятии Улан-Удэ намерены решить вопрос со стаями бродячих собак до весны 2021 года. По словам заместителя мэра города Сергея Гашева, они планируют выйти на показатели в 200 отловленных животных в сутки.

В настоящее время отловом занимаются 12 бригад в ежедневном режиме. Отлов происходит в рамках борьбы с бешенством.

«На сегодняшний день отловлено и подтверждено, как подвергающих угрозу жизнедеятельности наших горожан, 856 особей. Все особи переданы в ветеринарию, по ним приняты определённые решения в рамках правил и положений по бешенству», — передаёт его слова портал «Байкл-Daily».

Тем временем, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков направил главе республики Алексею Цыденову предложения в рамках борьбы с безнадзорными животными. В их числе предложено приостановить действие федерального закона о гуманном отношении к животным.

«Сегодня мы видим, что интересы человека, общества, интересы сохранения жизней и здоровья горожан находятся под угрозой. Приостановка действия положений закона конкретно в нашем городе — это жизненно важная необходимость», — отметил мэр.

Напомним, проблема безнадзорных собак обострился после очередного нападения своры животных на школьника. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим региональный парламент созван на внеочередную сессию, где депутатам предложат увеличить штрафы для владельцев собак, отпускающих их на самовыгул.

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