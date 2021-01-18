Джакарта, , 10:54 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сузит зону поиска фрагментов разбившегося лайнера Sriwijaya Air, сообщает Antara.

Зона поиска под водой разделена на четыре сектора. Один сектор составляет примерно 15−30 метров. Ожидается, что сужение зоны поиска приведет к более эффективному поиску останков погибших и частей звукозаписывающего устройства.

Кроме того, в поисково-спасательной операции задействовано 300 водолазов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опознаны 29 жертв крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии.

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