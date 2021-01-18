Иерусалим, , 11:50 — REGNUM Новорожденный ребенок умер через два дня после рождения: его мать на девятом месяце беременности серьезно заболела COVID-19, сообщает 18 января Jerusalem Post.

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Пациентка обратилась в больницу Хадасса-Эйн-Керем, сообщив, что не чувствовала никаких движений плода в течение 24 часов. В больнице сказали, что между этим звонком и приездом в больницу женщина задержалась на несколько часов.

16 января, после поступления в инфекционное отделение женщину обследовали, УЗИ подтвердило отсутствие движений плода. Ребенок родился после срочно проведенной операции. «Медицинские специалисты сделали все возможное, чтобы помочь в этой сложной и трудной ситуации», — говорится в заявлении больницы, где провели реанимацию ребенка. Младенец был госпитализирован в отделение интенсивной терапии новорожденных в очень тяжелом состоянии, и вскоре скончался.

Случай расследуется в больнице.

Тем временем в Израиле еще один новорожденный ребенок борется за свою жизнь в детском медицинском центре Шнайдера, он родился 15 января, также посредством экстренного кесарева сечения, у 33-летней матери: женщина с COVID-19 находится в отделении интенсивной терапии больнице Бейлинсон. На момент родов она была на 31 неделе беременности.

Арнон Визницер, профессор и акушер-гинеколог в этом госпитале полагает, что нынешняя волна коронавируса стала гораздо более сложной, чем предыдущие волны, и гораздо больше молодых людей обратились за лечением. «С марта по настоящее время мы имели дело примерно со 150 беременными женщинами, — сказал профессор. — Дело этой пациентки к настоящему времени самое трудное».