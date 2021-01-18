Бартын, , 10:27 — REGNUM Сухогруз «Арвин», затонувший у берегов Турции, ушёл на дно минут за пять. Об этом заявил один из членов экипажа 18 января в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Ветер начал набирать силу с 11:00—11:30 , волны достигали шести метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут», — рассказал он.

Выжившие моряки рассказали, что из-за плохой погоды сухогруз не двигался по маршруту, а стоял на месте. Команда ожидала, что волны будут достигать максимум 3,5−4 метра.

Напомним, из 12 членов экипажа корабля «Арвин» минимум четыре человека погибли. Большинство моряков, находившихся на борту — граждане Украины.

Как сообщало, ранее спасённых моряков посетил посол Украины в Турции Андрей Сибига. Он также поблагодарил турецкую сторону за содействие.

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