Анкара, , 10:24 — REGNUM Сотрудники турецких спасательных служб возобновили операцию по поиску и спасению остальных членов экипажа с затонувшего у побережья Турции в Черном море сухогруза «Арвин». Об этом 18 января сообщает Hurriyet.

Журналисты уточняют, что будут продолжены поиски пяти оставшихся на данный момент ненайденными членов экипажа судна.

Напомним, вечером 18 января поиски пропавших моряков были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в больницу турецкого города Бартын, где находятся спасенные с сухогруза «Арвин» украинские моряки, прибыл посол Украины в Турции Андрей Сибига.