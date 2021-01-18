Баргузинский район, Бурятия, , 09:52 — REGNUM Поход в районный центр за продуктами едва не стоил жизни жителю местности Недоростково Баргузинского района Бурятии и его супруге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл 15 января.

Мужчина уехал в магазин утром, а вечером позвонил жене, сообщив, что он почти у дома, осталось пройти пешком 6 км. Женщина пошла ему навстречу. Через несколько часов она увидела небольшой костёр, а возле него замерзавшего супруга. Поняв, что самой ей не дотащить мужа, она позвонила участковому.

«В условиях морозной ночи и метели полицейский отыскал семейную пару. Оценив состояние мужчины, капитан полиции Александр Агафонов сообщил на телефон экстренной службы, что будет самостоятельно выносить пострадавшего, которому нужна срочная госпитализация», — отметили в ведомстве.

Участковый, капитан полиции Александр Агафонов около 1,5 км нёс на себе мужчину, после чего передал прибывшим спасателям. Мужчина госпитализирован с признаками обморожения конечностей.