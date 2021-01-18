Соледар, ДНР, , 09:51 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 12 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Нарушения перемирия зафиксированы на юге ДНР. Боевики ВСУ четыре раза применили гранатомёты АГС и один раз — стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ленинское, Новая Таврия, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертвы среди мирных жителей, а также разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы, добавили в пресс-службе.

Напомним, сутками ранее в ДНР было зафиксировано шесть обстрелов со стороны ВСУ. Украинские формирования выпустили 11 единиц боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК