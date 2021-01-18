Манадо, Индонезия, 18 января 2021, 09:37 — REGNUM Волны высотой почти четыре метра, возникшие в водах залива Манадо в Индонезии, затопили торговый центр Manado Town Square, сообщает Detik.
Инцидент подтвердили в отделе по связям с общественностью региональной полиции Северного Сулавеси. Торговый центр Manado Town Square, расположенный на побережье затопило. Наводнение вызвано экстремальной погодой и высокими волнами.
Жителей побережья призвали держаться подальше от мест, подверженных стихийным бедствиям.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение обрушились на 10 регионов Южного Калимантана. В общей сложности 112 709 человек пострадали.
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