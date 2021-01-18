Нальчик, , 09:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в горах — погиб турист из Московской области. Тело 47-летнего лыжника нашли 16 января на склоне горы Чегет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Причиной гибели туриста стала лавина. Как считают в СКР, мужчина катался вне специально оборудованных трасс катания и спровоцировал сход снежной массы.

«В Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 м), лыжник-экстремал (1970 г. р.) из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По факту гибели туриста из Подмосковья следователи организовали доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии на 14−18 января было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах. Для туристов был закрыт курорт «Эльбрус».

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