Барнаул, , 09:36 — REGNUM Алтайские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, который почти до самой своей кончины работал и не знал, что заразился SARS-CoV-2 от пациентки.

Алтайский реаниматолог Юрий Кочетов, от которого скрыли положительный тест на COVID-19 © Елена Кочетова

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Как сообщил в своем телеграм-канале известило депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) по итогам полученного ответа на свой запрос в СУ СК РФ по Алтайскому краю и со ссылкой на вдову, Юрий Кочетов тяжело переносил коронавирусную инфекцию, однако руководство медучреждения не позволило ему уйти на больничный, и Кочетов почти до последних минут своей жизни спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением лёгких (при этом результат теста от него скрывали).

«Он понимал, что скоро умрёт, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его и похоронили. И опять — будничность трагедии, и, наверняка, добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — возмутился депутат.

На ситуацию уже отреагировал один из популярных алтайских телеграмм-каналов «ЗамТоменко». Его авторы интересуются, как после случившегося спится губернатору Виктору Томенко и министру здравоохранения региона Дмитрию Попову:

«Врач с тяжелой пневмонией с высокой температурой продолжал ежедневно заходить в реанимацию, где и без того находятся люди на грани жизни и смерти! То есть он не только себя гробил день ото дня — он представлял явную угрозу для пациентов. И угроза эта возникла по вине руководства больницы, которое ссылалось на то, что работать попросту некому».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2020 года Юрию Николаевичу Кочетову — потомственному врачу, в прямом смысле слова отдавшему всю жизнь медицине, исполнилось бы 53 года. Но 30 октября, как утверждает супруга — Елена Кочетова, — доктора не стало.

По словам вдовы покойного, от супруга на работе намеренно скрывали информацию о положительном тесте на коронавирус — работать было некому. Допущенные нарушения попытались скрыть, в том числе — сам факт поступления в больницу пациентки с подтверждённым SARS-CoV-2.

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