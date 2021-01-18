Махачкала, , 09:21 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в одном из частных домов в городе Махачкале. В результате инцидента погибли четыре человека — молодая женщина и трое ее детей, сообщили в Следственном комитете по региону. Пожар случился днем 16 января в доме по улице Нурадилова.

«Жилище полностью выгорело. Находившиеся в нем 27-летняя женщина и двое ее малолетних детей скончались на месте происшествия. Третий ребенок впоследствии скончался в больнице», — говорится в сообщении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время расследуются причины пожара, проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются свидетели.