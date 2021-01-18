Хартум, , 09:26 — REGNUM По меньшей мере 48 человек погибли и 97 получили ранения в результате нападения боевиков на город Эль-Генейна в регионе Западный Дарфур в субботу, 16 января. Об этом сообщает суданское государственное информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление местного профсоюза врачей.

Нападение произошло всего через несколько недель после того, как миротворцы ООН начали покидать регион, где отмечается рост насилия, говорится в заявлении правозащитной организации «Ассоциация адвокатов Дарфура».

«Вооруженные ополченцы воспользовались случившимся и атаковали Эль-Генейну со всех сторон», — говорится в сообщении ассоциации.

Ополченцы также атаковали близлежащий лагерь Крейдинг для внутренне перемещенных лиц, откуда, по данным журналистов, движется волна беженцев в сторону города.

Члены ассоциации обвинили ополченцев в мародерстве и нарушении прав человека.

Подобные инциденты имели место в Дарфуре с начала конфликта в 2003 году, когда правительство Омара аль-Башира вооружило ополченцев, чтобы помочь подавить восстание.

«Мы несколько раз предупреждали об ухудшении ситуации в области безопасности в Дарфуре … поскольку вооруженные ополченцы по-прежнему представляют постоянную угрозу», — говорится в заявлении координационного комитета по делам жителей лагеря.

Жители лагеря протестуют против ухода миссии ООН (ЮНАМИД), миротворческой миссии, мандат которой истек 1 января.

В субботу, 16 января, губернатор Западного Дарфура объявил в штате чрезвычайное положение, санкционировав применение силы для стабилизации ситуации и введение комендантского часа.