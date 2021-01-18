Петрозаводск, , 09:22 — REGNUM В Петрозаводске в пожаре в жилом многоквартирном доме погибли три человека, спасателям удалось спасти еще двух взрослых и ребенка. Однако позже ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Карелия.

По версии следствия, 17 января в одной из квартир пятиэтажного дома в микрорайоне Ключевая города Петрозаводска произошел пожар. Во время тушения пожарными на месте были обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины.

Кроме того, из-под завалов спасатели извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. Однако при оказании реанимационных мероприятий малыш скончался.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.