Владивосток, , 09:23 — REGNUM Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийным приземлением самолёта в аэропорту Владивостока начала Дальневосточная транспортная прокуратура. Об этом 18 января сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уточняется, что 18 января в 11:54 (4:54 мск) в аэропорту Владивосток (Кневичи) при посадке самолета, который принадлежит АО «Авиакомпания «Аврора» (г. Южно-Сахалинск), произошло разрушение стойки шасси.

Также указывается, что на борту воздушного судна, которое выполняло аэродромные полеты, находились только два члена экипажа, которые в результате инцидента не пострадали и фюзеляж самолета не был поврежден.

«По данному факту Сахалинской и Приморской транспортными прокуратурами организована проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в аэропорту Владивостока при выполнении учебно-тренировочного полёта произошло ЧП — самолёт малой авиации Bombardier DHC-6−400 авиакомпании «Аврора» получил повреждения после посадки — шина колеса слетела с обода шасси.