Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Прокуратура подвела итоги по ситуации с преступностью в Бурятии за 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, всего было зафиксировано 20 639 преступлений, что на 6,7% меньше, чем в 2019 году.

Наибольший вклад в позитивную динамику внесли снижение числа разбоев на 42,4%, хулиганских действий (на 19,2%), краж (-14,2%). При этом более чем на 20% сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Почти на четверть стало меньше нарушений, совершённых в состоянии наркотического опьянения.

На этом на 6,1% выросло число убийств. Также увеличилось количество мошенничеств (на 16,3%), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+36,8%). Однако наибольшую динамику показала интернет-преступность.

«Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с 2019 годом их число возросло на 80,8% и составило 3 196. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких», — отметили в прокуратуре.

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